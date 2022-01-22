Пушков призвал «наказать» Молдавию за антироссийские высказывания Санду
Россия должна занять более жесткую позицию по газовому вопросу в переговорах с Молдавией после враждебных высказываний президента республики Майи Санду в адрес России. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее в эфире телеканала Pro TV Санду обвинила РФ в том, что в 1992 году она якобы направила в Приднестровье «своих людей» и спровоцировала вооруженный конфликт, чтобы помешать Молдавии обрести независимость.
«И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждет от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишиневского руководства», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор добавил, что «за газ надо платить, а где Санду возьмет деньги — ее дело, не наше».
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