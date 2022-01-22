Пушков призвал «наказать» Молдавию за антироссийские высказывания Санду

Ранее в эфире телеканала Pro TV Санду обвинила РФ в том, что в 1992 году она якобы направила в Приднестровье «своих людей» и спровоцировала вооруженный конфликт, чтобы помешать Молдавии обрести независимость.

«И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждет от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишиневского руководства», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор добавил, что «за газ надо платить, а где Санду возьмет деньги — ее дело, не наше».

