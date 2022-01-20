«Молдовагаз» успела погасить долг за газ

Компания «Молдовагаз» погасила авансовый платеж за январь в срок. Об этом сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в Telegram-канале.

Правительство Молдавии одобрило ввод ЧП из-за газового кризиса

20 января Газпром пообещал приостановить поставки газа в Молдавию, если «Молдовагаз» не внесет оплату за январь в течение суток.

Ранее у компании «Молдовагаз» возникли трудности с оплатой очередного платежа из-за повышения закупочных цен на газ с $450 до $646 за тысячу кубометров.

Газовой компании не хватило около $25 млн, чтобы погасить авансовый платеж. Правительство Молдавии 19 января ввело режим ЧП на 60 дней из-за риска энергетического кризиса.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:МолдавияГазпром
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