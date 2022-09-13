Пушков предложил Санду покупать «молекулы свободы» из США вместо газа из России
Молдавии не стоит покупать газ из России, если республика не может за него заплатить, считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев регулярно напоминает российскому концерну «Газпром» о невозможности платить установленную цену за поставки газа из-за ситуации на спотовом рынке, пишет РИА ФАН.
«Не может Санду платить — пусть газ не покупает. Пусть лучше закупает сжиженные "молекулы свободы" у США, или у родной Румынии», — указал Пушков.
Из-за роста цен на газ Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом. Кишинев также пытается найти альтернативу российскому топливу из-за риска прекращения поставок на фоне затягивания молдавской стороной аудита долга компании «Молдовагаз» перед «Газпромом». Ранее планировалось, что его завершат к 1 октября, напоминает Газета.ру.
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