Пушков предложил Санду покупать «молекулы свободы» из США вместо газа из России

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев регулярно напоминает российскому концерну «Газпром» о невозможности платить установленную цену за поставки газа из-за ситуации на спотовом рынке, пишет РИА ФАН.

«Не может Санду платить — пусть газ не покупает. Пусть лучше закупает сжиженные "молекулы свободы" у США, или у родной Румынии», — указал Пушков.

Из-за роста цен на газ Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом. Кишинев также пытается найти альтернативу российскому топливу из-за риска прекращения поставок на фоне затягивания молдавской стороной аудита долга компании «Молдовагаз» перед «Газпромом». Ранее планировалось, что его завершат к 1 октября, напоминает Газета.ру.

