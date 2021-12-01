Пушков посоветовал Киеву и Западу сделать выводы после слов Путина

«Появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, Путин заявил, что еще в начале года говорили о вводе войск РФ на Украину, но этого не случилось. По его словам, никто не будет испытывать угроз, если наладить отношения между странами.

