Гаврилов: Расширение НАТО негативно скажется на евробезопасности

Вступление в Североатлантический альянс нейтральных государств будет иметь негативные последствия для мира и стабильности в Европе.

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Как сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, новые члены НАТО окажутся на натовской «передовой» и будут вынуждены «держать равнение», следуя блоковой дисциплине.

Гаврилов считает, что негативные последствия для мира и стабильности в Европе будут очевидны.

Напомним, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила о готовности США предоставить королевству гарантии безопасности на период подачи и рассмотрения заявки на членство в Североатлантический Альянс.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвропаНАТО
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