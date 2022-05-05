Гаврилов: Расширение НАТО негативно скажется на евробезопасности

Как сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, новые члены НАТО окажутся на натовской «передовой» и будут вынуждены «держать равнение», следуя блоковой дисциплине.

Гаврилов считает, что негативные последствия для мира и стабильности в Европе будут очевидны.

Напомним, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила о готовности США предоставить королевству гарантии безопасности на период подачи и рассмотрения заявки на членство в Североатлантический Альянс.

