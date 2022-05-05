Гаврилов: Расширение НАТО негативно скажется на евробезопасности
Вступление в Североатлантический альянс нейтральных государств будет иметь негативные последствия для мира и стабильности в Европе.
Как сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, новые члены НАТО окажутся на натовской «передовой» и будут вынуждены «держать равнение», следуя блоковой дисциплине.
Гаврилов считает, что негативные последствия для мира и стабильности в Европе будут очевидны.
Напомним, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила о готовности США предоставить королевству гарантии безопасности на период подачи и рассмотрения заявки на членство в Североатлантический Альянс.
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