Киев выступил против участия ДНР и ЛНР в переговорах по Донбассу

Украина готова к переговорам по ситуации в Донбассе с участием России, Франции и Германии, однако без представителей самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович в беседе с изданием «Страна.ua».

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Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Москва предлагает организовать конструктивный и открытый диалог по конфликту в Донбассе при участии Германии, Франции, Украины, а также представителей ДНР и ЛНР.

Комментируя эту инициативу, Арестович подчеркнул, что непризнанные республики не могут участвовать в урегулировании ситуации ни в минском, ни в нормандском форматах.

«А Россия пытается их легитимизировать, как [президент России] Владимир Путин, который на днях обмолвился про "республики ДНР и ЛНР", чем фактически вышел из Минских соглашений. <...> Теперь, когда об этом заявляет Козак, мы можем задать вопрос: вы вообще хотите дезавуировать Минские соглашения?», — заявил пресс-секретарь украинской делегации.

Арестович подчеркнул, что Киев не согласен на такие условия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыДонбассВойна В ДонбассеУкраина
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