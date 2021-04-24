Киев выступил против участия ДНР и ЛНР в переговорах по Донбассу

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Москва предлагает организовать конструктивный и открытый диалог по конфликту в Донбассе при участии Германии, Франции, Украины, а также представителей ДНР и ЛНР.

Комментируя эту инициативу, Арестович подчеркнул, что непризнанные республики не могут участвовать в урегулировании ситуации ни в минском, ни в нормандском форматах.

«А Россия пытается их легитимизировать, как [президент России] Владимир Путин, который на днях обмолвился про "республики ДНР и ЛНР", чем фактически вышел из Минских соглашений. <...> Теперь, когда об этом заявляет Козак, мы можем задать вопрос: вы вообще хотите дезавуировать Минские соглашения?», — заявил пресс-секретарь украинской делегации.

Арестович подчеркнул, что Киев не согласен на такие условия.

