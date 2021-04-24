Киев выступил против участия ДНР и ЛНР в переговорах по Донбассу
Украина готова к переговорам по ситуации в Донбассе с участием России, Франции и Германии, однако без представителей самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович в беседе с изданием «Страна.ua».
Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Москва предлагает организовать конструктивный и открытый диалог по конфликту в Донбассе при участии Германии, Франции, Украины, а также представителей ДНР и ЛНР.
Комментируя эту инициативу, Арестович подчеркнул, что непризнанные республики не могут участвовать в урегулировании ситуации ни в минском, ни в нормандском форматах.
«А Россия пытается их легитимизировать, как [президент России] Владимир Путин, который на днях обмолвился про "республики ДНР и ЛНР", чем фактически вышел из Минских соглашений. <...> Теперь, когда об этом заявляет Козак, мы можем задать вопрос: вы вообще хотите дезавуировать Минские соглашения?», — заявил пресс-секретарь украинской делегации.
Арестович подчеркнул, что Киев не согласен на такие условия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 840 / сут.
Умерли
108 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 407 / сут.
- Киев выступил против участия ДНР и ЛНР в переговорах по Донбассу
- В США рекомендовали возобновить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson
- Словакия намерена опубликовать договор о покупке «Спутник V» без согласия РФ
- США направили бомбардировщики к Афганистану для защиты своих войск при выводе
- В Карачаево-Черкесии пять человек пострадали в ДТП
- Руководство YouTube рассказало о причинах блокировки роликов канала RT
- Мексика намерена разливать и упаковывать вакцину «Спутник V»
- Кабмин Германии не прокомментировал предложение РФ по Донбассу
- Interactive Brokers прекратила сотрудничество с российскими инвесткомпаниями
- Путин подписал указ о недружественных иностранных государствах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru