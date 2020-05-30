Пушков парировал заявления Кравчука об изоляции России
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука, заявившего о необходимости «остановить Россию», объединив международную коалицию для жестких действий.
Пушков считает, что западные страны не могут ввести в отношении России «полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию» по одной, как пишет в своем Twitter, сенатор, причине – они «не могут этого сделать».
«Кравчук, видимо, этого не понимает», — цитирует Пушкова Газета. ru.
Он также заявил, что Запад использует Украину против России. Украина применяется как инструмент в отношении главного конкурента и важна «не сама по себе».
Напомним, Леонид Кравчук находился в должности президента Украины с 1991 по 1994 годы.
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