Пушков парировал заявления Кравчука об изоляции России

«Кравчук, видимо, этого не понимает», — цитирует Пушкова Газета. ru.

Он также заявил, что Запад использует Украину против России. Украина применяется как инструмент в отношении главного конкурента и важна «не сама по себе».

Напомним, Леонид Кравчук находился в должности президента Украины с 1991 по 1994 годы.

