Экс-президент Украины Кравчук назвал способ «остановить Россию»
Первый украинский президент Леонид Кравчук назвал, по его мнению, единственный способ «остановить агрессивные дела России». Об этом сообщает РИА Новости.
Так, Кравчук считает, что для того необходимо объединить усилия международной коалиции. По его словам, только таким путем по поддержке Украины можно "остановить Россию".
Бывший глава Украины также раскритиковал лидеров Европы за то, что, вводя антироссийские санкции, параллельно обсуждают их смягчение. В частности, он привел в пример ситуацию с "Северным потоком 2".
Кравчук находился в должности президента Украины с 1991 по 1994 годы.
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