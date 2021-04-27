Пушков ответил на слова Псаки о диалоге с Россией
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о стремлении США снизить напряженность в отношениях с Россией.
Псаки отметила, что США хотят снизить напряженность в дипломатических отношениях с Россией и что санкции — не единственный инструмент для разговора с Москвой, пишут «Известия».
Пушков в своем Telegram-канале намекнул, что США на самом деле не стремятся к снижению напряженности. Он отметил, что Вашингтон размещает свои системы ПВО в Польше и Румынии, высылает российских дипломатов и отправляет военные корабли в Черное море. «Так что - да: санкции - не единственный инструмент», — подчеркнул сенатор.
Ранее политолог Сергей Марков в эфире НСН рассказал свой сценарий развития отношений России и НАТО. Он посчитал, что США начнет сбивать российские самолеты в Донбассе, и после этого начнется война между НАТО и Россией на территории Украины.
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