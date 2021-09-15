Пушков ответил Кулебе, которого разозлили действия Запада

Российский парламентарий Алексей Пушков назвал «нешуточной драмой» критическое высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в адрес Запада.

Пушков: Отказ от кириллицы превратит Украину в колонию

«Глава ее МИД [Украины] просто пытается Запад запугать, а пугать нечем, потому как на Западе про Украину все прекрасно известно», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев продолжит верить обещаниям западных стран, поскольку «верить ей больше не во что».

Напомним, Кулеба заявил, что Киев больше не верит обещаниям западных партнеров.

Ране Пушков заявил, что Североатлантический альянс в обозримой перспективе не собирается принимать Украину в свои ряды. При этом экономическое положение страны свидетельствует о потенциальной возможности Киева истощать альянс денежно.

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:УкраинаАлексей Пушков
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