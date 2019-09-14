Пушков оценил высказывание Кучмы о «заговоре» против Украины

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал высказывание представителя главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы о сговоре участников «нормандской четверки» против Украины.

Пушков отметил, что члены «нормандской четверки» не вступали в сговор. Они просто пытаются добиться урегулирования ситуацию на востоке Украины.

«Блокируя прогресс целых 5 лет, Киев все больше отторгал Донбасс. Теперь пришло время уступок для Украины», — заявил Пушков.

Ранее Кучма предположил, что на предстоящем саммите лидеры Франции и Германии попытаются убедить президента Украины Владимира Зеленского пойти на условия России, а также поменять внешнюю политику в отношении Кремля, пишет Газета.ru.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН пояснил, почему Леонид Кучма боится давления «нормандской четверки» на Владимира Зеленского.

