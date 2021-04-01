Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» и провокациях на границе с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook заявил, что Россия «пытается создать атмосферу угрозы» на границе с Украиной.

По его словам, «игра мускулами» под видом военных учений традиционное поведение России.

«Игра мускулами под видом военных учений и возможных провокаций вдоль границы - традиционное поведение России. Таким образом она пытается создать атмосферу угрозы и одновременно давления во время переговоров о прекращении огня», - резюмировал Зеленский.

Кроме того украинский лидер признал эскалацию конфликта в Донбассе и сообщил 20 погибших и 57 раненых только за первые месяцы 2021 года. Он заявил, что «такова цена войны и поддержания независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона перемещает свои войска в пределах своей территории и на своё усмотрение, сообщает RT. По его словам, это не является угрозой ни для кого.

