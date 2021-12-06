Пушков отреагировал на запугивания со стороны Украины

«В натовских столицах пугают, но не намерены воевать за Украину. Генсек Альянса Столтенберг это ясно дал понять», — написал парламентарий в своем Telegram-канале. По его словам, Украина пытается запугать Запад, поскольку других доводов официальному Киеву не хватает.

Напомним, по словам Резникова, в случае полномасштабного конфликта в Европу хлынут «три-пять миллионов беженцев», что станет «крупной проблемой» для ЕС.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия «имеет право передвигать войска внутри своей территории». Комментируя заявления главы Минобороны Украины о якобы возможной «масштабной эскалации со стороны России» он отметил, что подобные перемещения не могут свидетельствовать о каком-либо нагнетании.

