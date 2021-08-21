Пушков отреагировал на «истерику» Климкина, пожелавшего «остановить Россию»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о единственном способе «остановить Россию».

Ранее экс-глава МИД заявил, что «остановить» РФ возможно только при тесном сотрудничестве с США и превращении Украины в часть Запада. При этом Климкин опасается, что ситуация в Афганистане ставит под вопрос такое партнерство.

«Главная черта нынешней украинской элиты — постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику. Вот экс-глава МИД Украины впал в истерику по поводу угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана», — ответил Пушков на слова экс-министра.

Сенатор написал в своем Telegram-канале, что Климкина не смутило сравнение Украины с «полусредневековым» Афганистаном, различие между ситуациями в этих государствах и «откровенное признание, что без США "новая Украина" — ноль без палочки».

Как отметил Пушков, из заявления экс-главы МИД следует, что для Киева важно только одно: «как бы США не бросили Украину». Сенатор подчеркнул, что подобные высказывания демонстрируют, что Киев хорошо понимает реальное положение дел в стране.

