Пушков: Американские соцсети угрожают суверенитету России

Российский сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram, что России следует сделать выводы о работе американских компаний Facebook, Twitter, Instagram.

Так он отреагировал на блокировку аккаунта в Twitter действующего президента США Дональда Трампа.

«Уже понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США», — написал Пушков. «Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны», — подытожил он.

Напомним, Facebook, Twitter, Instagram и другие соцсети закрыли доступ к профилям Дональда Трампа на различные сроки.

Twitter навсегда забанил аккаунт Трампа

Издание Politico сообщила о крайне эмоциональной реакции главы Белого дома Дональда Трампа на «вечный бан» его аккаунта в Twitter.

Журналисты сообщают, что Трамп «метался в попытках выяснить, какие у него теперь варианты действий».

Ранее стало известно, что уходящий президент США в ответ на блокировку личного аккаунта в Twitter на официальной странице лидера страны заявил о намерении создать собственную платформу.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Натрускин
ТЕГИ:СоцсетиДональд ТрампАлексей Пушков
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