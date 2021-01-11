Пушков: Американские соцсети угрожают суверенитету России

Российский сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram, что России следует сделать выводы о работе американских компаний Facebook, Twitter, Instagram.

Так он отреагировал на блокировку аккаунта в Twitter действующего президента США Дональда Трампа.

«Уже понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США», — написал Пушков. «Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны», — подытожил он.

Напомним, Facebook, Twitter, Instagram и другие соцсети закрыли доступ к профилям Дональда Трампа на различные сроки.