Пушков: Американские соцсети угрожают суверенитету России
Российский сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram, что России следует сделать выводы о работе американских компаний Facebook, Twitter, Instagram.
Так он отреагировал на блокировку аккаунта в Twitter действующего президента США Дональда Трампа.
«Уже понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США», — написал Пушков. «Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны», — подытожил он.
Напомним, Facebook, Twitter, Instagram и другие соцсети закрыли доступ к профилям Дональда Трампа на различные сроки.
Издание Politico сообщила о крайне эмоциональной реакции главы Белого дома Дональда Трампа на «вечный бан» его аккаунта в Twitter.
Журналисты сообщают, что Трамп «метался в попытках выяснить, какие у него теперь варианты действий».
Ранее стало известно, что уходящий президент США в ответ на блокировку личного аккаунта в Twitter на официальной странице лидера страны заявил о намерении создать собственную платформу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+22 851 / сут.
Умерли
61 837+456 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 080 / сут.
- Пушков: Американские соцсети угрожают суверенитету России
- Сигареты в России будут самостоятельно затухать через два года
- 1,5 млн россиян привились «Спутником V»
- Следующие длинные выходные в России будут в феврале
- Пелоси: Палата представителей США призовет отстранить Трампа от власти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru