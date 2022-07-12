Пушков объяснил Боррелю причины провала в «битве нарративов»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что «глобальная битва нарративов» по Украине «в самом разгаре», а позиция Европейского союза по этому поводу не является преобладающей.

Боррель: Позиция ЕС по Украине не преобладает среди стран G20

По словам парламентария, Западу не удается возложить на Москву ответственность за военный конфликт на Украине. «В мире хорошо знают, что НАТО отказалась давать гарантии безопасности России, напротив, пыталась превратить Украину в военный плацдарм против России», — заявил политик.

Он также отметил, что антироссийские санкции нанесли удар по всей мировой экономике и осложнили положение многих незападных стран.

После встречи министров иностранных дел стран G20 Боррель заявил, что в то время как государства G7 и их единомышленники «едины в осуждении России и введении против нее санкций», другие страны «часто придерживаются иной точки зрения». «Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше», — отметил главы евродипломатии.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:НАТОЕвросоюзАлексей Пушков
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