Пушков объяснил Боррелю причины провала в «битве нарративов»

По словам парламентария, Западу не удается возложить на Москву ответственность за военный конфликт на Украине. «В мире хорошо знают, что НАТО отказалась давать гарантии безопасности России, напротив, пыталась превратить Украину в военный плацдарм против России», — заявил политик.

Он также отметил, что антироссийские санкции нанесли удар по всей мировой экономике и осложнили положение многих незападных стран.

После встречи министров иностранных дел стран G20 Боррель заявил, что в то время как государства G7 и их единомышленники «едины в осуждении России и введении против нее санкций», другие страны «часто придерживаются иной точки зрения». «Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше», — отметил главы евродипломатии.

