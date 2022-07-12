Пушков объяснил Боррелю причины провала в «битве нарративов»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что «глобальная битва нарративов» по Украине «в самом разгаре», а позиция Европейского союза по этому поводу не является преобладающей.
По словам парламентария, Западу не удается возложить на Москву ответственность за военный конфликт на Украине. «В мире хорошо знают, что НАТО отказалась давать гарантии безопасности России, напротив, пыталась превратить Украину в военный плацдарм против России», — заявил политик.
Он также отметил, что антироссийские санкции нанесли удар по всей мировой экономике и осложнили положение многих незападных стран.
После встречи министров иностранных дел стран G20 Боррель заявил, что в то время как государства G7 и их единомышленники «едины в осуждении России и введении против нее санкций», другие страны «часто придерживаются иной точки зрения». «Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше», — отметил главы евродипломатии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 097 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 296 / сут.
- Пентагон не комментирует обстрел Новой Каховки из HIMARS
- Пушков объяснил Боррелю причины провала в «битве нарративов»
- Зеленский считает неприемлемым решение Канады вернуть ФРГ турбину для «Северного потока»
- Полянский: Денацификацию Украины доведут до конца
- Леонтьев: удар HIMARS по Новой Каховке уничтожил сотни квартир
- Аналитик рассказал, найдет ли рубль силы для разворота
- Силуанов: Необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования
- Похороны Синдзо Абэ пройдут в узком кругу семьи и близких
- Канцлер Австрии: в случае роста инфляции ЕС останется только алкоголь
- В Роспотребнадзоре рассказали, как проверить свежесть продуктов в летний период
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru