Боррель: Позиция ЕС по Украине не преобладает среди стран G20
Позиция Европейского союза и стран G7 на операцию России на Украине, заключающаяся в осуждении Москвы и введении ограничений, пока не преобладает среди стран G20, написал в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Как ЕС, мы должны продолжать работу по опровержению российской лжи и военной пропаганды, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия», — заявил политик. О том, какие меры принимать дальше и к каким последствиям приведет этот кризис, мнения расходятся, подчеркнул Боррель.
Ранее он заявил, что Европа не хочет развязывать полномасштабную войну с Россией, связи с этим страны континента пытаются надавить на РФ именно за счет экономических санкций. Боррель подчеркнул, что санкции уже начали оказывать влияние, которое скоро возрастет еще больше.
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