Пушков обвинил Вашингтон в двойных стандартах после угроз Китаю

Так он отреагировал на угрозы США в адрес Китая, если Пекин захочет обойти санкции в отношении России.

«Суверенные государства сами решают, кому оказывать помощь, с кем иметь дело и с кем вступать в альянсы. Это именно то, что США постоянно повторяют, когда речь идет о вступлении новых стран в НАТО», — заявил парламентарий.

Он отметил, что принципы США отходят на второй план, когда речь идет о тех, кто придерживается иной позиции в международной политике.

Ранее в Госдепе сообщили, Соединенные Штаты вместе со своими союзниками взыщут с Китая высокую цену, если Пекин начнет поставки оружия России или будет помогать Москве в обходе санкций.

