Пушков обвинил Вашингтон в двойных стандартах после угроз Китаю
Соединенные Штаты придерживаются двойных стандартов в отношении стран, которые не являются сторонниками Вашингтона, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.
Так он отреагировал на угрозы США в адрес Китая, если Пекин захочет обойти санкции в отношении России.
«Суверенные государства сами решают, кому оказывать помощь, с кем иметь дело и с кем вступать в альянсы. Это именно то, что США постоянно повторяют, когда речь идет о вступлении новых стран в НАТО», — заявил парламентарий.
Он отметил, что принципы США отходят на второй план, когда речь идет о тех, кто придерживается иной позиции в международной политике.
Ранее в Госдепе сообщили, Соединенные Штаты вместе со своими союзниками взыщут с Китая высокую цену, если Пекин начнет поставки оружия России или будет помогать Москве в обходе санкций.
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