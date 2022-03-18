Пушков: Необходим урок для Молдавии в ситуации с газом

В своем в Telegram-канале парламентарий призвал отучить Кишинев «одновременно просить и требовать».

Как считает сенатор, такая позиция не сочетается с озвученным ранее призывом президента страны Майи Санду вывести российских военных с территории Приднестровья.

«Как бы нам отучить Кишинев одновременно просить и требовать? Пора указать им на то, что одно не сочетается с другим», — написал Пушков.

Как заявила президент Молдавии Майя Санду, Россия имеет значительную роль во всем касающемся конфликта в Приднестровье, и Кишинев настаивает на выводе российских военных с этих территорий.

15 марта парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла поправку к документу о действиях России на Украине, признающую Приднестровье «зоной российской оккупации».

