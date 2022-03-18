Пушков: Необходим урок для Молдавии в ситуации с газом
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал предложение Молдавии отложить выплату задолженности за потребленный российский газ.
В своем в Telegram-канале парламентарий призвал отучить Кишинев «одновременно просить и требовать».
Как считает сенатор, такая позиция не сочетается с озвученным ранее призывом президента страны Майи Санду вывести российских военных с территории Приднестровья.
«Как бы нам отучить Кишинев одновременно просить и требовать? Пора указать им на то, что одно не сочетается с другим», — написал Пушков.
Как заявила президент Молдавии Майя Санду, Россия имеет значительную роль во всем касающемся конфликта в Приднестровье, и Кишинев настаивает на выводе российских военных с этих территорий.
15 марта парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла поправку к документу о действиях России на Украине, признающую Приднестровье «зоной российской оккупации».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 819 / сут.
Умерли
363 тыс.+561 / сут.
Выздоровели
15,9 млн+113 тыс. / сут.
- ЦБ РФ призвал банки усилить контроль за перекупщиками
- Эксперт назвал опасность сервисов VPN
- Пушков: Необходим урок для Молдавии в ситуации с газом
- СМИ: У Путина преимущество перед Байденом
- РФ временно отменила голосование по своей гуманитарной резолюции по Украине
- S&P суверенный кредитный рейтинг России понижен до «CC»
- Пентагон дает Киеву данные для использования против РФ
- Сербские фанаты перечислили нападения США на другие страны
- Псаки ответила Пескову о высказываниях Байдена
- Беглов считает преждевременной отмену масочного режима в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru