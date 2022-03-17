Санду призвала Россию вывести войска из Приднестровья

По словам главы государства, РФ имеет «значительную роль в том, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения».

«Мы просим вывести российских военных, мы просим ликвидировать боеприпасы на складах Левобережья, мы выступаем за мирное решение конфликта», — цитирует Санду РИА Новости.

Во вторник Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла поправку к документу о действиях России на Украине, признающую Приднестровье «зоной российской оккупации». Как отметил вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча, таким образом ПАСЕ пытается втянуть республику в конфликт на Украине.

Ранее Санду подписала заявку на вступление Молдавии в Евросоюз. Сообщество уже начал процедуру ее рассмотрения, напоминает Ura.ru.

