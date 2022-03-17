Санду призвала Россию вывести войска из Приднестровья
Россия имеет значительную роль во всем касающемся конфликта в Приднестровье, и Кишинев настаивает на выводе российских военных с этих территорий. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду.
По словам главы государства, РФ имеет «значительную роль в том, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения».
«Мы просим вывести российских военных, мы просим ликвидировать боеприпасы на складах Левобережья, мы выступаем за мирное решение конфликта», — цитирует Санду РИА Новости.
Во вторник Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла поправку к документу о действиях России на Украине, признающую Приднестровье «зоной российской оккупации». Как отметил вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча, таким образом ПАСЕ пытается втянуть республику в конфликт на Украине.
Ранее Санду подписала заявку на вступление Молдавии в Евросоюз. Сообщество уже начал процедуру ее рассмотрения, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- «Америке - конец»: Дегтярев опубликовал еще одно «пророчество» Жириновского
- В России предложили ввести «молодежный кэшбек» для поддержки студентов
- Санду призвала Россию вывести войска из Приднестровья
- Захарова назвала нецелесообразным обсуждение возможности исключения РФ из G20
- Минобороны представит новые документы по биолабораториям на Украине
- ФАС проверит цепочку поставок сахара
- Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов на Украине
- Трамп заявил, что «удивлен» военной операцией России на Украине
- Вьетнам открыл границы для непривитых туристов
- СМИ: Минэнерго подготовило план поддержки ТЭК на фоне санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru