Санду призвала Россию вывести войска из Приднестровья

Россия имеет значительную роль во всем касающемся конфликта в Приднестровье, и Кишинев настаивает на выводе российских военных с этих территорий. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду.

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По словам главы государства, РФ имеет «значительную роль в том, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения».

«Мы просим вывести российских военных, мы просим ликвидировать боеприпасы на складах Левобережья, мы выступаем за мирное решение конфликта», — цитирует Санду РИА Новости.

Во вторник Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла поправку к документу о действиях России на Украине, признающую Приднестровье «зоной российской оккупации». Как отметил вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча, таким образом ПАСЕ пытается втянуть республику в конфликт на Украине.

Ранее Санду подписала заявку на вступление Молдавии в Евросоюз. Сообщество уже начал процедуру ее рассмотрения, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПриднестровьеМолдавияМайя Санду
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