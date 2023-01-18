Пушков не видит основы для примирения России и Запада
Для примирения России и Запада сегодня нет даже потенциальной основы, считает сенатор Алексей Пушков.
{{related_post_04V@BfM!F}}
Политик отметил, что интересы России и Запада упираются в политические цели, а потому нет даже основы хотя бы частичного возвращения к прежнему типу отношений.
«Максимум возможного в настоящее время - это контроль над конфронтацией, хотя Запад в своем стремлении нанести поражение России рискует сорваться в неконтролируемую конфронтацию», - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор также отметил, что рассуждения о выходе из украинского кризиса через мир с Западом является стереотипом прежнего мышления. Он привел в пример, что до 2014 года разногласия с западными странами и России заканчивались относительными примирениями. Но именно 2014 год стал переломным, когда Запад устроил государственный переворот на Украине.
Ранее бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью The Telegraph заявил, что НАТО может вмешаться в конфликт на Украине в 2023 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 478 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 028 / сут.
- Мишустин: строительство оборонительных рубежей идет со сложностями
- Синоптик пообещал москвичам плюсовую температуру в крещенскую ночь
- Мишустин потребовал обеспечить военных всем необходимым до февраля
- В СБУ назвали три основных версии падания вертолета в Броварах
- Депутат призвал россиян готовиться к блокировке YouTube
- Собянин сообщил об открытии движения по новому путепроводу в ТиНАО
- Ведущий Кучера ответил на критику своего интервью Дудю*
- Пушков не видит основы для примирения России и Запада
- Лавров: Запад пытается внести разлад в отношения России и КНР
- Пушилин: иностранные наемники были взяты в плен при освобождении Соледара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru