Пушков не видит основы для примирения России и Запада

Для примирения России и Запада сегодня нет даже потенциальной основы, считает сенатор Алексей Пушков.

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Политик отметил, что интересы России и Запада упираются в политические цели, а потому нет даже основы хотя бы частичного возвращения к прежнему типу отношений.

«Максимум возможного в настоящее время - это контроль над конфронтацией, хотя Запад в своем стремлении нанести поражение России рискует сорваться в неконтролируемую конфронтацию», - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор также отметил, что рассуждения о выходе из украинского кризиса через мир с Западом является стереотипом прежнего мышления. Он привел в пример, что до 2014 года разногласия с западными странами и России заканчивались относительными примирениями. Но именно 2014 год стал переломным, когда Запад устроил государственный переворот на Украине.

Ранее бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью The Telegraph заявил, что НАТО может вмешаться в конфликт на Украине в 2023 году.



