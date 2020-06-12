Пушков не нашел оснований для приглашения Зеленского на парад Победы

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве. Свое мнение политик выразил в Twitter.

«Не было ни одного основания приглашать Зеленского на парад Победы. Были все основания этого не делать. Более того, приглашение было бы на 100% отклонено», — цитирует Газета.ru Пушкова.

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Более того, сенатор считает, что предложение Москвы могло бы стать «объектом пропагандистских манипуляций» со стороны Киева, сообщает RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Москва не пригласила Владимира Зеленского на парад Победы в связи с тем, что Украина де-факто больше не член Содружества независимых государств (СНГ) и не демонстрирует желание разделить радость от праздника.

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:Парад ПобедыВладимир ЗеленскийАлексей Пушков
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