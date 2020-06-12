Пушков не нашел оснований для приглашения Зеленского на парад Победы

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве. Свое мнение политик выразил в Twitter.

«Не было ни одного основания приглашать Зеленского на парад Победы. Были все основания этого не делать. Более того, приглашение было бы на 100% отклонено», — цитирует Газета.ru Пушкова.