Пушков назвал причины мирового кризиса

«Надо было дать гарантии безопасности России, а не пытаться душить ее санкциями. И не было бы никакого кризиса — ни энергетического, ни пшеничного», — высказал мнение сенатор.

Как отметил Пушков, Запад, «увлеченный игрой в подчинение мира», не учел, что глобализация подразумевает взаимозависимость, «а не только зависимость остального мира от Запада». По словам сенатора, теперь западные государства «с удивлением это обнаруживают».

