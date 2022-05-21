Пушков назвал причины мирового кризиса

Позиция Запада по предложенным Россией гарантиям безопасности стала причиной глобального продовольственного и энергетического кризиса, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом политик пишет в своем Telegram-канале.

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«Надо было дать гарантии безопасности России, а не пытаться душить ее санкциями. И не было бы никакого кризиса — ни энергетического, ни пшеничного», — высказал мнение сенатор.

Как отметил Пушков, Запад, «увлеченный игрой в подчинение мира», не учел, что глобализация подразумевает взаимозависимость, «а не только зависимость остального мира от Запада». По словам сенатора, теперь западные государства «с удивлением это обнаруживают».

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:КризисАлексей Пушков
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