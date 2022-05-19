Володин назвал виновников нынешних и грядущих кризисов в мире
Страны, которые ввели санкции в отношении России, виноваты в росте цен на энергоресурсы и продовольствие, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
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Володин опубликовал топ недружественных стран по количеству санкций. Политик указал, что всего против РФ было введено 10536 ограничений, пишет Ura.ru. Лидерами по числу введенных антироссийских санкций стали США (1983), Канада (1402) и Швейцария (1361).
Также в списке Володина значатся Великобритания, Евросоюз, Австралия и Япония.
«Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие», — подчеркнул спикер Госдумы, добавив, что эти страны виновны в нынешних проблемах и грядущих кризисах в мире.
Ранее Володин сообщил, что в течение весенней сессии Дума рассмотрит предложения по защите российской экономики в условиях санкций, напоминает РЕН ТВ.
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