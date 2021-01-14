Пушков назвал блокировки в Facebook причиной будущего ухода пользователей

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что компания Facebook может потерять большое количество пользователей из-за запретов и блокировок аккаунтов известных людей и компаний. Об этом политик заявил в своем аккаунте в Twitter.



В посте Пушков отметил, что Facebook предписал сотрудникам корпорации отказаться от одежды с логотипом компании, мотивируя это опасениями за их личную безопасность. По мнению сенатора, это является не только "нагнетанием" ситуации, но и показателем усиливающегося неприятия населением политики владельцев корпораций.