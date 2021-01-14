Пушков назвал блокировки в Facebook причиной будущего ухода пользователей

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что компания Facebook может потерять большое количество пользователей из-за запретов и блокировок аккаунтов известных людей и компаний. Об этом политик заявил в своем аккаунте в Twitter.

В посте Пушков отметил, что Facebook предписал сотрудникам корпорации отказаться от одежды с логотипом компании, мотивируя это опасениями за их личную безопасность. По мнению сенатора, это является не только "нагнетанием" ситуации, но и показателем усиливающегося неприятия населением политики владельцев корпораций.

По мнению Пушкова, компания может "доиграться" до потери большой части своей аудитории. Ранее стало известно, что Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V".

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Александр Натрускин
ТЕГИ:Алексей ПушковБлокировкаСоцсетьFacebook
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры