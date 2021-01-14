Пушков назвал блокировки в Facebook причиной будущего ухода пользователей
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что компания Facebook может потерять большое количество пользователей из-за запретов и блокировок аккаунтов известных людей и компаний. Об этом политик заявил в своем аккаунте в Twitter.
В посте Пушков отметил, что Facebook предписал сотрудникам корпорации отказаться от одежды с логотипом компании, мотивируя это опасениями за их личную безопасность. По мнению сенатора, это является не только "нагнетанием" ситуации, но и показателем усиливающегося неприятия населением политики владельцев корпораций.
Фейсбук предписал своим сотрудникам не носить одежду с брендом компании из опасения за их безопасность. С одной стороны, это нагнетание. С другой, показатель растущего неприятия в США блокировок и запретов от Цукерберга. Компания рискует доиграться до потери большой части юзеров. https://t.co/coU3Ystmti— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 14, 2021
По мнению Пушкова, компания может "доиграться" до потери большой части своей аудитории. Ранее стало известно, что Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V".
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