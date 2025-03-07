Пушков: Макрон отомстил Трампу за холодный прием в Вашингтоне
Лидер Франции Эммануэль Макрон, приурочив свое выступление ко дню обращения американского коллеги Дональда Трампа к конгрессу США, решил таким образом отомстить ему за не очень удачную встречу в Белом доме. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что Макрон «не случайно» приурочил свое телеобращение ко дню выступления Трампа перед двумя палатами конгресса.
Поскольку Макрон транслировал совсем другую политическую линию по украинскому конфликту, ему хотелось преподнести себя как западную оппозицию Трампу, чтобы «отомстить» за холодный прием в Вашингтоне.
Встреча Макрона и Трампа прошла 24 февраля. Все пошло не по плану с самого начала: президент США не вышел встречать Макрона, чтобы поприветствовать его. Также ряд СМИ обратили внимание, что французского лидера посадили на углу президентского стола в Овальном кабинете, тогда как Трамп занимал более удобное место, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru