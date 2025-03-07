Пушков: Макрон отомстил Трампу за холодный прием в Вашингтоне

Лидер Франции Эммануэль Макрон, приурочив свое выступление ко дню обращения американского коллеги Дональда Трампа к конгрессу США, решил таким образом отомстить ему за не очень удачную встречу в Белом доме. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что Макрон «не случайно» приурочил свое телеобращение ко дню выступления Трампа перед двумя палатами конгресса.