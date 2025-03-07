Пушков: Макрон отомстил Трампу за холодный прием в Вашингтоне

Лидер Франции Эммануэль Макрон, приурочив свое выступление ко дню обращения американского коллеги Дональда Трампа к конгрессу США, решил таким образом отомстить ему за не очень удачную встречу в Белом доме. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что Макрон «не случайно» приурочил свое телеобращение ко дню выступления Трампа перед двумя палатами конгресса.

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Поскольку Макрон транслировал совсем другую политическую линию по украинскому конфликту, ему хотелось преподнести себя как западную оппозицию Трампу, чтобы «отомстить» за холодный прием в Вашингтоне.

Встреча Макрона и Трампа прошла 24 февраля. Все пошло не по плану с самого начала: президент США не вышел встречать Макрона, чтобы поприветствовать его. Также ряд СМИ обратили внимание, что французского лидера посадили на углу президентского стола в Овальном кабинете, тогда как Трамп занимал более удобное место, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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