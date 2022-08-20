Пушков: Канада приготовилась бросить Европу «на произвол судьбы»

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава не сможет сделать «очень многое» в краткосрочной перспективе, чтобы помочь ЕС с предстоящими трудностями с поставками газа.

«Страна "большой семерки" готовится перед лицом зимнего кризиса умыть руки, бросив европейских союзников на произвол судьбы. И это — один из формальных лидеров западного мира!» – написал Пушков, комментируя ситуацию.

Сенатор напомнил, что США «протащили» в Группу семи Канаду, «слабоватую по всем параметрам», а Европа «напрасно» согласилась с этим.

