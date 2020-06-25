Пушков: Европейцы станут «заложниками США» из-за размещения ракет
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление специального представителя США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, усомнившегося в моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.
По мнению Пушкова, именно по этой причине американцы и вышли из Договора о ракетном разоружении (ДРСМД), сообщает «Свободная пресса».
«Европейцы подыграли США и теперь рискуют вновь стать их заложниками, как во время ракетного кризиса 1980-х», - отметил он.
Биллингсли накануне заявил, что вопрос о возможном введении моратория на размещение ракет в Европе его не волнует, потому что «этого попросту не будет», пишут «Известия». Представитель США указал, что Китай не ограничивает себя подобными документами, а значит, и этого не станет делать и Вашингтон.
США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году, обвинив Москву в нарушениях. В Вашингтоне заявили, что российская сторона не выполняется условия документа, поскольку у неё есть ракета 9М729, дальность полёта которой якобы больше установленных норм.
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