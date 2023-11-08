В Европе заявили о неготовности Украины к переговорам по вступлению в ЕС
Переговоры по членству Украины в Евросоюзе не могут начаться из-за несоблюдения в государстве прав и свобод. Об этом заявил депутат Европарламента от нидерландской партии «Форум за демократию» (FVD) Марсель де Грааф на странице в соцсети X.
Помимо отсутствия на Украине выборов и оппозиции, политик указал на нарушения свободы прессы и свободы вероисповедания, а также на торговлю детьми, эксплуатацию детского труда и совершение военных преступлений.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные законы по отношению к венграм в Закарпатье. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров призвал перевести в собственность Грозного бесхозные и заброшенные земли
- СМИ: требование ЕС к Украине уважать другие языки не затронет русский
- Медведев предрек ослабление ЕС из-за приема Украины и Молдавии
- «Он жил в фантазии»: Мать Горшенева поделилась воспоминаниями о детстве музыканта
- Уголовник-рецидивист напал на пенсионерку и получил восемь лет колонии
- Зеленский объявил о планах продолжить наступление в 2024 году
- В Москве задержали мошенниц, обманывающих мужчин на свиданиях
- Автомобиль с беременной женщиной утонул в Неве по вине мигранта
- Мурашко: смертность от онкологических заболеваний снизилась на 5,6%
- ХАМАС: в секторе Газа уничтожено 136 единиц военной техники Израиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru