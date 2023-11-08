В Европе заявили о неготовности Украины к переговорам по вступлению в ЕС

Помимо отсутствия на Украине выборов и оппозиции, политик указал на нарушения свободы прессы и свободы вероисповедания, а также на торговлю детьми, эксплуатацию детского труда и совершение военных преступлений.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные законы по отношению к венграм в Закарпатье. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

