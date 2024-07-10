Пушков: Эр-Рияд угрозой продажи бондов G7 выступил против произвола Запада

В понедельник 9 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники уточнило, что о своем несогласии с конфискацией почти $300 млрд российских активов некоторым коллегам стран «Большой семерки» сообщило министерство финансов Саудовской Аравии. При этом были упомянуты долги, выпущенные французским казначейством. По данным Bloomberg, запасы французских облигаций у Саудовской Аравии могут исчисляться десятками миллиардов евро. Однако европейские чиновники будут опасаться, что другие страны могут последовать примеру Эр-Рияда.

Пушков заявил, что это явная угроза со стороны королевства, и она выглядит серьезно. По его мнению, решение Эр-Рияда может вызвать «эффект домино» со стороны других государств, не являющихся частью западного мира.

Ранее стало известно, что МИД Швейцарии рассматривает Саудовскую Аравию для второй конференции по Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

