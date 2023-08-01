Пушков допустил, что Байдена и Трампа выбьют из президентской гонки в США
Президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп могут выбыть из гонки в преддверии следующих президентских выборов в стране. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
Как отметил сенатор, вокруг Байдена и его сына Хантера «накапливается критическая масса разоблачений», пишет RT. Их пытаются нейтрализовать посредством разбирательства над Трампом из-за хранения секретных документов.
«Но прикрыть таким образом все более уязвимого президента Байдена у демократов может не получиться. В этом случае из предвыборной гонки могут быть выбиты как Трамп, если ему не удастся отбиться от обвинений, так и Байден - в силу обвинений в коррупции и/или по состоянию здоровья», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор допустил, что в таком случае республиканцы и демократы выдвинут на президентские выборы новых кандидатов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru