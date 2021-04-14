Пушков дал совет Байдену после его желания встретиться с Путиным
Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал президенту США Джо Байдену избавиться от заблуждения, что он «одарил» Россию предложением провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
В своем Telegram сенатор написал, что такой шаг главы Белого дома демонстрирует важность взаимодействия с Россией на международной арене. «И пусть не заблуждается насчет того, что держит в своих руках международную повестку дня. Это не так», написал Пушков.
Он отметил, что американский президент лишь подтвердил, что «США не обойтись без диалога с Россией, как и с Китаем».
Разговор между лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом можно считать хорошим знаком, сообщает РИА Новости со ссылкой на политологов.
По их словам, телефонный разговор расценивается как попытка Вашингтона «отыграть назад» историю с оскорблениями Байдена в адрес Путина, поэтому о потеплении отношений говорить рано.
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