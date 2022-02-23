YouTube заблокировал канал главы ДНР Пушилина
Видеохостинг YouTube заблокировал канал главы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина.
В сообщении, которое появляется при попытке войти на страницу, говорится, что «аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества».
Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала Google, которой принадлежит YouTube, нарушителем антимонопольного законодательства, обвинив компанию в злоупотреблении доминирующем положением на рынке видеохостинга.
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