YouTube заблокировал канал главы ДНР Пушилина

Видеохостинг YouTube заблокировал канал главы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина.

Роскомнадзор может ввести ограничения против YouTube из-за RT

В сообщении, которое появляется при попытке войти на страницу, говорится, что «аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала Google, которой принадлежит YouTube, нарушителем антимонопольного законодательства, обвинив компанию в злоупотреблении доминирующем положением на рынке видеохостинга.

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ТЕГИ:YoutubeБлокировкаДенис Пушилин
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