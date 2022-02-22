Совфед ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР
Совет Федерации в ходе внепланового заседания 22 февраля ратифицировал договоры с Луганской и Донецкой народными республиками о дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что решение о ратификации было принято единогласно, при объявлении результатов голосования сенаторы аплодировали.
Ранее документы были подписаны президентом России Владимиром Путиным, главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником.
Договоры будут действительны 10 лет с момента официального опубликования, далее будут автоматически продлеваться на пять лет. Согласно текстам документов, отношения стран будут строиться на принципах равноправия и невмешательства.
В договорах подчеркивается, что охрана границ ДНР и ЛНР будет осуществляться общими усилиями России и независимых республик. Также соглашения разрешают сторонам договора строить и использовать уже существующие военные базы.
Российский лидер 21 февраля в ходе обращения к народу заявил о признании суверенитета и независимости ЛНР и ДНР.
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