Пушилин заявил, что Бахмуту вернут советское название Артемовск
Город Артемовск (Бахмут) сохранит свое советское название. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ранее Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что намерен приехать в Артемовск, чтобы оценить объем предстоящих восстановительных работ. По его словам, будет «очень много работы».
Бахмут был переименован в Артемовск в сентябре 1924 года в честь советского партийного и государственного деятеля, основателя и главы Донецко-Криворожской советской республики Федора Сергеева (его псевдоним «товарищ Артем»). 23 сентября 2015 года в ходе кампании по декоммунизации горсовет Артемовска принял решение вернуть городу наименование «Бахмут». В следующем году его утвердила Верховная рада Украины. В России Бахмут называют в советских традициях Артемовском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru