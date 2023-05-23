Пушилин заявил, что Бахмуту вернут советское название Артемовск

Город Артемовск (Бахмут) сохранит свое советское название. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Ранее Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что намерен приехать в Артемовск, чтобы оценить объем предстоящих восстановительных работ. По его словам, будет «очень много работы».

Бахмут был переименован в Артемовск в сентябре 1924 года в честь советского партийного и государственного деятеля, основателя и главы Донецко-Криворожской советской республики Федора Сергеева (его псевдоним «товарищ Артем»). 23 сентября 2015 года в ходе кампании по декоммунизации горсовет Артемовска принял решение вернуть городу наименование «Бахмут». В следующем году его утвердила Верховная рада Украины. В России Бахмут называют в советских традициях Артемовском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»



