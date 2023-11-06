Пушилин уволил мэра Мариуполя Моргуна

Мэра Мариуполя Олега Моргуна освободили от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

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В документе, который опубликован на сайте главы российского региона, отмечается, что он вступает в силу со дня подписания.

Моргун стал мэром Мариуполя 23 января 2023 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Кувшинникова с поста губернатора Вологодской области, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Георгий Филимонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Нвоости
ТЕГИ:ДНРОтставки И НазначенияМэрМариуполь

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