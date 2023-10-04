Министр топлива Крыма ушел в отставку после критики Аксенова

Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь ушел в отставку по собственному желанию. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Корень занял министерское кресло в августе 2021 года, до этого он работал гендиректором ГУП «Крымэнерго».

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Ранее произошли масштабные отставки в компании «Крымэнерго», заведено уголовное дело. Как сообщил Аксенов, в компании реализовывались схемы по получению взяток от населения за подключение к энергосетям, мошеннические схемы были также внедрены в область поставок оборудования и работы приборов учета. В результате потери в сетях компании вдвое превышали нормативные показатели.

Накануне глава Крыма проинспектировал Ялту и заявил, что из-за слабого контроля минтоплива планы по догазификации домохозяйств региона оказались под угрозой срыва.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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