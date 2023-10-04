Министр топлива Крыма ушел в отставку после критики Аксенова

Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь ушел в отставку по собственному желанию. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Корень занял министерское кресло в августе 2021 года, до этого он работал гендиректором ГУП «Крымэнерго».