Пушилин освободил от должности главу Дебальцева
11 декабря 202217:21
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин освободил от должности мэра города Дебальцево Игоря Захаревича после своей критики за некачественную подготовку к отопительному сезону, передает ТАСС.
«Указом врио главы ДНР № 49 от 11 декабря 2022 года Захаревич Игорь Владимирович освобожден от замещаемой должности главы администрации города Дебальцево», — говорится в документе.
Указ начинает действовать со дня его подписания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru