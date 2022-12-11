Пушилин освободил от должности главу Дебальцева

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин освободил от должности мэра города Дебальцево Игоря Захаревича после своей критики за некачественную подготовку к отопительному сезону, передает ТАСС.

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«Указом врио главы ДНР № 49 от 11 декабря 2022 года Захаревич Игорь Владимирович освобожден от замещаемой должности главы администрации города Дебальцево», — говорится в документе.

Указ начинает действовать со дня его подписания.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ДНРМэрУказыДенис Пушилин
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