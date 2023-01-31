Пушилин: НАТО вступила в прямую конфронтацию с Россией

Ранее председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что военно-политический блок готов к прямому противостоянию с РФ, напоминает РИА ФАН.

Комментируя слова Бауэра, Пушилин отметил, что НАТО наращивала военное присутствие у границ России еще до начала спецоперации на Украине, указывает телеканал «360». По словам политика, с самого начала альянс участвовал в конфликте и демонстрирует свое присутствие все более открыто.

«Мы видим поставки оружия Украине, перевооружение и подготовку сил ... размещение новых боевых групп на юго-востоке Европы и в Прибалтике», — подчеркнул врио главы ДНР.

