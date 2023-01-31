Пушилин: НАТО вступила в прямую конфронтацию с Россией
НАТО уже вступила в прямую конфронтацию с Россией, считает врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что военно-политический блок готов к прямому противостоянию с РФ, напоминает РИА ФАН.
Комментируя слова Бауэра, Пушилин отметил, что НАТО наращивала военное присутствие у границ России еще до начала спецоперации на Украине, указывает телеканал «360». По словам политика, с самого начала альянс участвовал в конфликте и демонстрирует свое присутствие все более открыто.
«Мы видим поставки оружия Украине, перевооружение и подготовку сил ... размещение новых боевых групп на юго-востоке Европы и в Прибалтике», — подчеркнул врио главы ДНР.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 979 / сут.
Умерли
395 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 861 / сут.
- Порошенко заявил, что Минские соглашения дали Украине время для строительства армии
- СМИ: В России снизились цены на ноутбуки из-за перенасыщения рынка
- Пушилин: НАТО вступила в прямую конфронтацию с Россией
- В Белом доме объяснили отказ передавать Украине истребители F-16
- Марочко: Российские силы отбили атаку двух ДРГ на Краснолиманском направлении
- Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после ремонта
- Пушилин заявил, что поставки западных танков не помогут Украине
- Экс-сотрудник Белого дома предупредил, что до ядерной войны осталась наносекунда
- Пушилин: Украинские военные закрепляются на территории промышленных объектов
- В США заявили, что отказ стран от нефтедоллара приведет к катастрофе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru