Пушилин анонсировал скорое принятие Конституции ДНР

Как отметил политик, власти региона не хотят затягивать с этим вопросом: после принятия конституции возможно «принимать всю основную нормативно-правовую базу и выстраивать более оперативно всю работу и все концептуальное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти».

Пушилин указал, что необходимые пункты будут прописаны не только в федеральном законе, но и непосредственно в законах республики.

«Что касается статуса Донецкой народной республики, то это Донецкая народная республика. Что касается украинского языка, то этот вопрос даже не обсуждался. Нам он не нужен», — подчеркнул политик.

Ранее Пушилин сообщил, что размер ущерба, нанесенного ДНР Украиной, превышает 1,3 трлн рублей, пишет «Свободная пресса». Политик назвал это серьезной проблемой, с которой предстоит разобраться после завершения спецоперации, отмечает Ura.ru.

