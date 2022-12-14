Пушилин анонсировал скорое принятие Конституции ДНР
Конституция Донецкой народной республики будет принята в ближайшее время, в текущем году. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
Как отметил политик, власти региона не хотят затягивать с этим вопросом: после принятия конституции возможно «принимать всю основную нормативно-правовую базу и выстраивать более оперативно всю работу и все концептуальное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти».
Пушилин указал, что необходимые пункты будут прописаны не только в федеральном законе, но и непосредственно в законах республики.
«Что касается статуса Донецкой народной республики, то это Донецкая народная республика. Что касается украинского языка, то этот вопрос даже не обсуждался. Нам он не нужен», — подчеркнул политик.
Ранее Пушилин сообщил, что размер ущерба, нанесенного ДНР Украиной, превышает 1,3 трлн рублей, пишет «Свободная пресса». Политик назвал это серьезной проблемой, с которой предстоит разобраться после завершения спецоперации, отмечает Ura.ru.
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