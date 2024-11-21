Пушилин: 12 жителей Горловки получили ранения после удара ВФУ
После обстрела ВФУ центра города Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) ранения получили 12 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в числе пострадавших также глава Никитовского района Ирина Джеломанова. Сейчас медики оказывают раненым всею необходимую помощь. О погибших не сообщается.
Пушилин также заявил, что в результате прицельных ударов по критической инфраструктуре десятки тысяч жителей Горловки остаются без электричества и тепла.
Ранее в Горловке десять человек пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на маршрутку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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