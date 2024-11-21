Пушилин: 12 жителей Горловки получили ранения после удара ВФУ

Он уточнил, что в числе пострадавших также глава Никитовского района Ирина Джеломанова. Сейчас медики оказывают раненым всею необходимую помощь. О погибших не сообщается.

Пушилин также заявил, что в результате прицельных ударов по критической инфраструктуре десятки тысяч жителей Горловки остаются без электричества и тепла.

Ранее в Горловке десять человек пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на маршрутку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







