Пушилин: 12 жителей Горловки получили ранения после удара ВФУ

После обстрела ВФУ центра города Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) ранения получили 12 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что в числе пострадавших также глава Никитовского района Ирина Джеломанова. Сейчас медики оказывают раненым всею необходимую помощь. О погибших не сообщается.

Пушилин также заявил, что в результате прицельных ударов по критической инфраструктуре десятки тысяч жителей Горловки остаются без электричества и тепла.

Ранее в Горловке десять человек пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на маршрутку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
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