Минобороны: Над тремя регионами уничтожили пять украинских беспилотников
20 ноября 202411:05
Еще пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над территорией России, передает Минобороны.
«С 08.00 до 10.00 пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», — указали в ведомстве.
Дежурные средства ПВО сбили три дрона ВСУ над территорией Брянской области, по одному — над Белгородской и Орловской областями.
Ночью 20 ноября силы ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника в девяти российских регионах, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru