Минобороны: Над тремя регионами уничтожили пять украинских беспилотников

Еще пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над территорией России, передает Минобороны.

«С 08.00 до 10.00 пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», — указали в ведомстве.

Дежурные средства ПВО сбили три дрона ВСУ над территорией Брянской области, по одному — над Белгородской и Орловской областями.

Ночью 20 ноября силы ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника в девяти российских регионах, напоминает Ura.ru.

