Пункт приёма документов для получения российского гражданства открыт в Луганске

В столице ЛНР утром 6 мая открылся первый пункт приёма документов для получения гражданства Российской Федерации.

Как рассказал представитель местного руководства Михаил Параскеев, в пункте работают две очереди: в одной людям, пока не собравшим необходимый пакет документов, дают консультацию по этому вопросу, а во второй непосредственно принимают документы на оформление гражданства, сообщает «Свободная пресса».

Ранее в эфире НСН украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал как украинские элиты отнеслись к заявлению российского лидера о введении упрощенного порядка предоставления российского гражданства жителям Украины.

«На Украине это заявление Владимира Путина воспринимается как прямое вмешательство в дела страны, причем независимо от политической ориентации партий и движений, и давление на гражданское общество на Украине. Оно грозит серьезным конфликтом. Накануне вступления Владимира Зеленского в должность президента этот шаг Владимира Путина может существенно ухудшить перспективу отношений между Россией и Украиной», - считает политолог.







