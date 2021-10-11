«Птица-говорун»: Пушков раскритиковал советника Зеленского после слов о Крыме

Ранее Арестович заявил, что Крым «может быть деоккупирован за пять минут» решением президента России, а для остановки конфликта в Донбассе остаточно одного телефонного звонка, напоминает РИА ФАН.

«Сей советник — не более, чем любитель мелкого троллинга, придворная птица-говорун, которая пытается создать ощущение украинского всемогущества, которого на деле нет», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор считает, что в случае Арестовича «должны быть пределы самонадеянной глупости», но их нет, и реагировать на слова советника «нет никакого смысла».

Кроме того, Пушков назвал заявление украинского политика «элементом информационного шума», подчеркнув, что незачем «тиражировать последнюю глупость советника», пишет «Свободная пресса».

