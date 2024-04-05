«Психопат и плагиат»: Британский автор книги о Сталине оценил таланты Бориса Джонсона
Поэзия Сталина была ближе к психиатрии, чем к литературе, у Джонсона нет ничего, кроме плагиата, а вот у Андропова была меткая сатира, сказал в эфире НСН Дональд Рейфилд.
Поэзия Иосифа Сталина была «психопатологической», а экс-премьер Великобритании Борис Джонсон не отличается литературными талантами, рассказал в интервью НСН британский литературовед, писатель и специалист по русской литературе Дональд Рейфилд.
Рейфилд известен книгами о писателе Антоне Чехове и советском политике Иосифе Сталине. Его авторское исследование «Сталин и его подручные» было переведено на русский язык. Кроме того, писатель изучал поэтические таланты будущего генералиссимуса в статье «Сталин как поэт» и переводил его стихотворения.
«Сталин как поэт интересен не столько литературными, сколько психопатологическими свойствами. Я потом издал целую книгу о Сталине и главах ЧК, ОГПУ и НКВД. Книга переведена на девять языков, но в России ее уже сняли с продажи. У европейских монархов и президентов вообще не было дара в поэзии, правда, у Юрия Андропова есть довольно меткие сатирические строки. А вот у нашего Джонсона ничего нет, кроме плагиата», - сказал Рейфилд.
Пари этом он отметил, что среди властителей все-таки были приятные исключения.
«Грузинские цари, например Теймураз I, и крымские ханы, например Газы II Гирай, были замечательными поэтами», - заключил собеседник НСН.
Дональд Рейфилд ранее рассказал НСН, знакомы ли британцы с творчеством Михаила Булгакова, Александра Пушкина и других знаменитых русских писателей.
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