«Психопат и плагиат»: Британский автор книги о Сталине оценил таланты Бориса Джонсона

Поэзия Иосифа Сталина была «психопатологической», а экс-премьер Великобритании Борис Джонсон не отличается литературными талантами, рассказал в интервью НСН британский литературовед, писатель и специалист по русской литературе Дональд Рейфилд.

Рейфилд известен книгами о писателе Антоне Чехове и советском политике Иосифе Сталине. Его авторское исследование «Сталин и его подручные» было переведено на русский язык. Кроме того, писатель изучал поэтические таланты будущего генералиссимуса в статье «Сталин как поэт» и переводил его стихотворения.