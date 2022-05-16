Пшидач: Польша добивается от ЕС дополнительных средств на помощь украинским беженцам
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что польское правительство нуждается в финансовой поддержке от Европейского союза на помощь беженцам с Украины. Об этом он сообщил на встрече глав МИД 27 стран - членов ЕС, передает ТАСС.
Пшидач подчеркнул, что уже более 2 млн беженцев с Украины прибыли в Польшу, большая часть которых - женщины с детьми.
Он также заметил, что поддержка необходима не только украинцам, но и полякам, которые предоставляют жилье беженцам.
Ранее представитель правительства по вопросам украинских беженцев, замглавы МВД Павел Шефернакер заявил, что Польша израсходовала 95% средств, выделенных на помощь беженцам с Украины.
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