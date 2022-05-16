Пшидач: Польша добивается от ЕС дополнительных средств на помощь украинским беженцам

Пшидач подчеркнул, что уже более 2 млн беженцев с Украины прибыли в Польшу, большая часть которых - женщины с детьми.

Он также заметил, что поддержка необходима не только украинцам, но и полякам, которые предоставляют жилье беженцам.

Ранее представитель правительства по вопросам украинских беженцев, замглавы МВД Павел Шефернакер заявил, что Польша израсходовала 95% средств, выделенных на помощь беженцам с Украины.

