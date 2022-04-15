Псаки заявила, что поездка президента США на Украину не планируется

В эфире подкаста «Pod Save America» она заявила, что подобная поездка американского лидера в настоящее время не планируется.

«Мы не отправляем президента на Украину», - заключила Псаки.

Ранее Байден в ходе общения с журналистами заявил, что готов отправиться с личным визитом в Киев, сообщает RT.