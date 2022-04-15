Псаки заявила, что поездка президента США на Украину не планируется
15 апреля 202215:45
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова президента США Джо Байдена о его возможном визите на Украину.
В эфире подкаста «Pod Save America» она заявила, что подобная поездка американского лидера в настоящее время не планируется.
«Мы не отправляем президента на Украину», - заключила Псаки.
Ранее Байден в ходе общения с журналистами заявил, что готов отправиться с личным визитом в Киев, сообщает RT.
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15 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru