Псаки заявила, что поездка президента США на Украину не планируется

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова президента США Джо Байдена о его возможном визите на Украину.

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В эфире подкаста «Pod Save America» она заявила, что подобная поездка американского лидера в настоящее время не планируется.

«Мы не отправляем президента на Украину», - заключила Псаки.

Ранее Байден в ходе общения с журналистами заявил, что готов отправиться с личным визитом в Киев, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ВизитУкраинаПрезидент СШАДжо Байден
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