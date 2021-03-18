Псаки заявила, что Байден не жалеет о своих словах в отношении Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что президент США Джо Байден «не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях», сообщает пресс-служба Белого дома.

По её словам, американский лидер не жалеет о своих высказываниях о президенте России Владимире Путине, пишет «Свободная пресса».

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за приписываемое России «вмешательство» в президентские выборы в США. Кроме того, американский лидер утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли он президента РФ убийцей.

Глава российского государства, комментируя заявления президента США заявил, что при встрече пожелал бы ему здоровья и предложил Байдену продолжить дискуссии «почти в прямом эфире».

