Псаки высказалась о рекордном падении рейтингов Байдена

«Даже те, кто одобряют методы борьбы президента с пандемией, все равно находятся под ее влиянием», - цитирует Псаки РИА Новости. По мнению пресс-секретаря американского лидера, угроза COVID-19 по-прежнему заставляет жителей страны тревожится.

По словам Псаки, в Белом доме учитывают позицию американцев, однако намереваются продолжить продвижение имеющейся повестки, чтобы улучшить жизнь американцев.

Рейтинг недоверия Байдену достиг 53 процентов. Такие данные ранее опубликовал социологический институт Gallup.