Псаки высказалась о рекордном падении рейтингов Байдена
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки считает причиной рекордного снижения рейтинга президента США Джо Байдена продолжающуюся пандемию COVID-19. Об этом она заявила на брифинге для журналистов.
«Даже те, кто одобряют методы борьбы президента с пандемией, все равно находятся под ее влиянием», - цитирует Псаки РИА Новости. По мнению пресс-секретаря американского лидера, угроза COVID-19 по-прежнему заставляет жителей страны тревожится.
По словам Псаки, в Белом доме учитывают позицию американцев, однако намереваются продолжить продвижение имеющейся повестки, чтобы улучшить жизнь американцев.
Рейтинг недоверия Байдену достиг 53 процентов. Такие данные ранее опубликовал социологический институт Gallup.
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