«В Чечне нет петухов». Кадыров ответил Байдену про защиту секс-меньшинств

Ранее 21 сентября в ходе сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Байден заявил о необходимости защиты международным сообществом прав сексуальных меньшинств в разных частях мира «от Чечни до Камеруна».

В своем Telegram-канале Кадыров пригласил Байдена посетить Чечню и убедиться, что в республике «нет петухов», а только «куриные мужья». Кадыров также назвал США самой проблемной и агрессивной страной. По его словам, Байден делает нелепые и странные высказывания, занимая пост президента страны.

