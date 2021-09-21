«В Чечне нет петухов». Кадыров ответил Байдену про защиту секс-меньшинств
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на призыв президента США Джо Байдена защищать права секс-меньшинства от Чечни до Камеруна.
Ранее 21 сентября в ходе сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Байден заявил о необходимости защиты международным сообществом прав сексуальных меньшинств в разных частях мира «от Чечни до Камеруна».
В своем Telegram-канале Кадыров пригласил Байдена посетить Чечню и убедиться, что в республике «нет петухов», а только «куриные мужья». Кадыров также назвал США самой проблемной и агрессивной страной. По его словам, Байден делает нелепые и странные высказывания, занимая пост президента страны.
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